Le bourgmestre de Manage, Pascal Hoyaux, est décédé

On vient d'apprendre le décès, ce lundi matin, de Pascal Hoyaux, le bourgmestre PS de Manage.



L'homme souffrait d'un cancer depuis plusieurs années mais avait continué ses activités politiques sans jamais cacher son état de santé.



Il était devenu bourgmestre pour la première fois en 2003 et avait depuis été réélu triomphalement.



L'homme était également connu pour son franc parler et il s'était également beaucoup battu pour la création de la Région du Centre. Il avait 57 ans.