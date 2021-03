Le bourgmestre d'Ath dépose plainte à la suite d'attaques personnelles sur les réseaux sociaux

Ce sont des propos diffusés sur les réseaux sociaux qui ont frappé et attristé le bourgmestre d’Ath. Bruno Lefebvre l’annonce dans un communiqué : il a décidé de déposer plainte. "J’ai été frappé par la dureté de ces mots virulents mélangeant ma fonction publique comme bourgmestre et ma vie privée. C’est inadmissible et inacceptable ! De nombreux citoyens m’ont d’ailleurs transmis des captures d’écran, se disant scandalisés et solidaires à mon égard et je les en remercie du fond du cœur ! Tout ne peut pas être dit, tout ne peut pas être toléré. J’ai donc décidé de déposer plainte auprès des services de police".

Selon Bruno Lefebvre, les propos en question, et qui lui ont donc été transmis par des citoyens, sont pénalement punissables. Il ajoute : "Les difficultés que nous rencontrons ne doivent pas nous laisser glisser dans des débordements inacceptables"

Enfin, dans un communiqué, le bourgmestre se dit conscient de la difficulté des conséquences de la crise sanitaire et de la "situation extrêmement catastrophique et difficile que nous vivons". Il fait référence aux personnes en difficultés sociales, à celles qui cherchent du travail, aux jeunes, aux personnes qui travaillent dans des conditions difficiles, au personnel soignant, aux métiers de l’horeca. Il évoque son angoisse et sa tristesse.

Etre bourgmestre m’oblige aussi à faire respecter les règles

"Vous savez, poursuit-il à l’attention des habitants de sa commune, j’aime mon métier de bourgmestre. Au quotidien j’essaie d’être aux côtés de tous les habitants de ma commune. Mais être bourgmestre m’oblige aussi à faire respecter les règles […] Les mesures édictées le sont dans le but de protéger la santé des citoyens et je n’ai d’autres choix que de veiller à leur respect".