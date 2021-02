Le "boulevard urbain" de La Louvière se concrétise enfin

11 ans que “le boulevard urbain” est dans les cartons de la ville de La Louvière. Anciennement appelé, “contournement est”, ce projet a pour objectif d’améliorer l’accessibilité aux hôpitaux louviérois de Jolimont et Tivoli. Ce mercredi, c’est une nouvelle étape qui est franchie avec la signature par le Ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry (Ecolo), d’un partenariat entre la Région wallonne et la ville de La Louvière.

Concrètement, le "boulevard urbain" "est une voirie communale qui fera le lien entre le quartier des hôpitaux et, l’entrée et sortie d’autoroutes. C’est une voirie qui permettra aussi de valoriser tous les terrains qui bordent ce boulevard urbain par des logements, des entreprises et activités économiques”, nous explique le Bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS).