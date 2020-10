Le blues des coiffeurs eux aussi victimes de la crise du coronavirus

La crise du coronavirus covid-19 a changé un bon nombre de nos habitudes. Les coiffeurs sont de ceux qui le remarquent car on leur rend moins souvent visite. Ils peinent à retrouver leur clientèle d’avant le confinement et ce pour plusieurs raisons : il faut porter le masque et ils ne peuvent plus accueillir autant de clients en même temps. Mais il y a aussi un changement de comportement de la clientèle.



Luca et Sandra gèrent l’un et l’autre un salon de coiffure dans la région de Charleroi et ils analysent à leur façon le comportement de leur clientèle : "Je pense que le télétravail fait en sorte qu’on a besoin de moins prendre soin de soi entre guillemets. Ça, c’est une première chose. On constate quand même qu’il y a une petite diminution de la fréquence des visites surtout chez les dames. On a l’impression quand même qu’elles espacent un petit peu leur service coloration par exemple. Ou elles vont peut-être moins venir pour simplement se faire un coiffage ou un brushing. Par ailleurs, sans aucune exagération, au moins douze personnes ont annulé pour des mariages."



Les coiffeurs des villages subissent moins que ceux des centres-villes mais le ralentissement est tout de même net. Patrick Dumont, vice-président de la Fédération Nationale des Coiffeurs, constate : "Aujourd’hui, plus de 90% des coiffeurs déplorent encore une baisse du chiffre d’affaires située entre 30 et 50% de leurs activités. La clientèle ne recommence pas sa consommation comme elle le faisait par le passé."



Vu la situation, le droit passerelle de reprise est prolongé jusqu’à la fin de l’année pour les coiffeurs qui enregistrent plus de 10% de perte de chiffre d’affaires. Et le syndicat neutre pour indépendants demande qu’il soit encore prolongé en 2021.