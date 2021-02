Le bien-être et les droits des animaux au cœur des débats ce mercredi 24 février à 20h00

Ils nous câlinent, nous réconfortent et partagent notre quotidien mais saviez-vous que nos boules de poils éprouvent bien plus que de la joie ou de la tristesse ? Certains animaux auraient même la conscience d’exister ! C’est ce que démontrent en tout cas les avancées scientifiques.

Le musée de l’UMons, qui aspire à vulgariser la science et à rendre les savoirs accessibles au plus grand nombre, s’est penché sur la thématique du bien-être animal. Il propose un débat sur la chaîne YouTube www.science.be ce mercredi 24 février à 20h00.

Pour en parler, des spécialistes interuniversitaires seront présents et pourront interagir en direct avec le public : Vincent Chapaux, politologue et juriste, ULB, Xavier Simon, zoologiste, UMONS, Violette Pouillard, histoire animale et socio-environnementale, histoire coloniale et post-coloniale, protection et conservation de la faune, ULB/Lyon 3, Véronique Servais psychologue, anthropologue de la communication et responsable du Certificat d’Université en médiation animale et relations à la nature, ULiège et Marc Vandenheede vétérinaire spécialiste en bien-être des animaux et éthique animale, ULiège – UCLouvain. "C’est vraiment un débat transdisciplinaire. Nous sommes des institutions d’utilité sociale et c’est une volonté de partager ses connaissances avec des gens de tout horizon" précise Francesco Lo Bue, physicien et directeur des Sciences et Technologies de l’université montoise.

Les élevages, les parcs zoologiques, l’expérimentation animale ou encore les droits des animaux orienteront la discussion. Plus que de simples machines biologiques ou tas de protéines, il y a fort à parier que cette perception des animaux conscientisera progressivement de nombreux pans de l’activité humaine. "L’Homme n’est pas seul sur la terre finalement alors avons-nous le droit d’infliger tout ça aux animaux?" ajoute Francesco Lo Bue.