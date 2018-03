Le bébé de trois mois enlevé à Montigny-le-Tilleul a été retrouvé sain et sauf

Un bébé de trois mois était porté disparu depuis lundi à Montigny-le-Tilleul. Son père ne l'avait pas restitué à sa mère. L'enfant a été retrouvé sain et sauf, a-t-on appris ce mercredi. La police fédérale avait diffusé mardi un avis de recherche, précisant que la camionnette du suspect avait été aperçue pour la dernière fois sur l'autoroute A17 à Rekkem (Menin), en direction de la France.

Depuis 18h00 lundi, la jeune femme n’a plus de nouvelles de son enfant qui ne lui avait pas été rendu par le père.

L’inquiétude était d'autant plus grande que l'enfant avait besoin de soins médicaux.

Aucune précision n'a pour l'instant été apportée sur les circonstances de la découverte de l'enfant sain et sauf. Mais on en saura toutefois plus dans le courant de la journée.