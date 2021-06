Lancer de hache, balades, téléski ou show cathédral : l’offre touristique est large en Hainaut

Pour le retour des touristes, "des Montois, d’autres Belges et des Français du Nord, des Allemands et peut-être des Hollandais", l’office de tourisme de Mons a prévu un programme diversifié intitulé Destination Mons . "Il y aura des animations en centre-ville, de la danse, de la musique, du théâtre, plusieurs expos aussi, sur l’histoire de la rénovation du beffroi, Arne Quinze, Mons au temps de Waudru…" précise Natacha Vandenberghe, directrice de visitMons.

À côté des traditionnelles locomotives (Pairi Daiza, centres-villes, sites Unesco…), des activités originales risquent d’en séduire plus d’un : "Il y a un parc aquatique en structures gonflables à l’Eau d’Heure, du téléski à Tertre, du karting en réalité augmentée à Dottignies", s’enthousiasme François-Xavier Allard, chargé de promotion à visitHainaut . Au rayon insolite, il pointe aussi un établissement où on peut "s’entraîner au lancer de hache au Bizet".

Il y a ceux qui partiront, ceux qui resteront et ceux qui débarqueront. Quelle que soit la case dans laquelle vous entrez, l’été s’annonce touristique et sur ce plan, le Hainaut a pas mal d’arguments à proposer aux visiteurs. L’offre touristique s’y étoffe d’année en année.

À Tournai, Eva Demeulemeester, coordinatrice de l’office du tourisme visitTournai, assure également travailler sur deux tableaux : la proximité avec des balades, l’horeca et différentes animations, mais aussi le public international. "On a notamment un spectacle de vidéomapping qui enchantera la cathédrale et ses abords tous les soirs du mois d’août." C’est gratuit, mais il faut réserver à partir de juillet.

Les échappées estivales

À Ath, les échappées estivales rythmeront les vacances. Septante rendez-vous culturels sont fixés aux quatre coins de l’entité par des associations, des artistes, des musées. Et si vous voulez parcourir l’entité en famille, une chasse aux trésors est organisée sur 3,7 kilomètres. Grâce à l’application Totemus, vous en apprendrez plus sur les géants et le patrimoine en résolvant des énigmes…

Parmi les attraits de l’été, citons encore le Petit Chaperon Rouge (un spectacle de Luc Petit à Beloeil) et l’échappée, un parcours d’art à Péruwelz. "Nous sommes une terre de balades, à l’image du sentier de l’étrange à Ellezelles, et de promenades à vélo. On vient d’ailleurs de refondre notre réseau de points-nœuds !" ajoute François-Xavier Allard. Et si vous manquez d'inspiration, le site visitHainaut peut vous aiguiller pour vos prochaines sorties tout comme la page facebook "Les bons plans de visitHainaut", régulièrement mise à jour.