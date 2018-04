Lacs de l'Eau d'Heure : une formation pour moniteur de "Parc Aventure"

Vous profiterez peut-être de ce week-end de soleil pour vous rendre dans un "Parc Nature" de la région pour faire de l'accrobranche ou un parcours d'escalade. Au total, une centaine de moniteurs spécialisés travaillent dans ces parcs. Pour la première fois en Belgique, une dizaine d'entre eux ont pu suivre cette semaine une formation complète. Une formation théorique et pratique qui a pour objectif d'améliorer leurs compétences en terme de sécurité.

On le sait, dans ce ce type de parc, la sécurité est primordiale. Il faut pouvoir intervenir très vite en cas de problème et gérer toutes les situations. "Le plus compliqué, c'est de comprendre pourquoi il faut faire tel geste avant tel geste, explique Jérémy Lemmens, moniteur au "Natura Parc" des Lacs de l'Eau d'Heure et qui suit cette formation. On doit gérer toute une série de sauvetages différents. Cela va de la foulure à la crise de panique en hauteur en passant par une chute ou une blessure. Parfois, lors de l'explication théorique, cela paraît très simple... En situation, c'est autre chose !"

Ce module complet, c'est 24h de cours, répartis sur 3 jours, et un stage supervisé de 120h. Une formation proposée pour la première fois chez nous et qui vient de France. "Pour le bon fonctionnement d'un parc mais aussi pour sa réputation, une bonne formation sécurité est essentielle, explique Etienne Groclaude, spécialiste français de la sécurité dans les parcs récréatifs pour la société lyonnaise "Soleus". En France, cela fait très longtemps qu'on a pris conscience de cela. En Belgique, ça bouge enfin et c'est très bien. C'est tout bénéfice pour les clients."

Autre objectif de cette formation proposée au personnel de l'ensemble des parcs wallons : uniformiser les pratiques. "Il y un diplôme à la clé, précise Cyril Willaey, responsable du "Natura Parc" et à l'initiative de cette première formation en Belgique. C'est un programme complet de formation qui est qualifiant et qui est calqué sur les normes européennes de sécurité. Un plus pour les moniteurs et pour l'ensemble des professionnels de ces parcs."

Et la prochaine étape pour Cyril Willaey, sera de mettre sur pied des modules spécifiques de formation en Belgique. Ce qui permettrait de certifier une filière belge de cette formation qualifiante.