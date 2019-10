Lacs de l'Eau d'Heure: les maisons du tourisme de Charleroi et du Pays des Lacs sont associées

Les régions de Walcourt et de Charleroi ont décidé de s'associer en ouvrant un site internet commun créé autour du tourisme. Ce partenariat a pour objectif de rassembler les atouts touristiques régionaux tels que les musées carolos et les lacs de l'Eau d'Heure rendus accessibles aux tourisme international grâce à l'aéroport de Charleroi.



Christine Charue, directrice de la maison du tourisme "Pays des lacs", se félicite de ce nouvel accord: "On est à l’aube d’un nouveau jour pour toute une région. En fait, l’idée de s’associer avec le pays de Charleroi, d’être 29 communes autour de l’aéroport, c’est de pouvoir se positionner au niveau international et conquérir d’autres marchés. L’idée de travailler ensemble c’est d’amener à allonger la durée du séjour sur Charleroi pour éventuellement les inciter à être sur Charleroi mais faire une incursion dans l’arrière-pays et inversement parce que c’est ce qui se passe déjà dans la réalité mais c’est de pouvoir toucher plus de monde. Moi en tant que maison de tourisme je fais la promotion des lacs de l’Eau d’Heure et de toute la région qui est autour. Et, évidemment, c’est un moteur d’avoir les lacs de l’Eau d’Heure sur la région. Et donc, l’idée c’est vraiment de pousser toute une région au niveau de son développement touristique."



En 2018, plus de 756.000 nuitées ont été comptabilisées sur l'ensemble des deux territoires. Ce qui en fait le premier territoire touristique en termes de nuitées en Wallonie.