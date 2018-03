Lacs de l'Eau d'Heure: le manager de crise sera désigné la semaine prochaine

Le conseil d'administration de l'ASBL des Lacs de l'Eau d'Heure se réunira une nouvelle fois ce mardi soir pour la mise en place de la réorganisation décidée la semaine dernière. Le manager de crise devrait être choisi la semaine prochaine, probablement mardi.

Il s'agit, pour les administrateurs, d'appliquer les décisions rendues nécessaires par le rapport d'audit remis au ministre wallon du Tourisme, René Collin, par l'inspection des Finances. Ce rapport évoquait des "manquements en matière de marchés publics, de contrôle interne, de gouvernance ou encore de procédures de recrutement". Le CA y avait donné une première réponse en se constituant partie civile et en demandant que soit mené un audit externe.

La semaine dernière, le conseil d'administration avait longuement entendu l'ancien président, le directeur général et le directeur financier de l'ASBL, et avait décidé de maintenir l'équipe de gestion actuelle, encadrée par le futur manager de crise et par les instances de l'association.

La réunion de ce mardi doit se pencher sur les modalités de la réorganisation décidée la semaine dernière, notamment en matière de délégation de pouvoirs.

Un appel d'offres préalable à l'engagement d'un juriste a été lancé et les candidatures doivent être rentrées pour le 16 avril, indique le président du CA, Lionel Bonjean. Celui-ci précise aussi que les candidatures au poste de manager de crise seront clôturées ce vendredi et devraient permettre de le désigner mardi prochain, en vue d'une entrée en fonction aussi rapide que possible.