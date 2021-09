Lacs de l’Eau d’Heure : des balises protègent les oiseaux des lignes à haute tension

Depuis plusieurs années, l’entreprise Elia collabore avec des associations de défense de la nature comme Natagora. Ensemble, ils ont, par exemple, défini un atlas des zones géographiques les plus à risque pour les oiseaux qui ont parfois du mal à détecter les câbles électriques à haute tension.



Cette fois-ci, c’est aux lacs de l’Eau d’Heure que des balises de protections colorées, des avifaunes, ont été installées. Elles ont été placées à intervalles réguliers sur un tronçon de lignes à haute tension d’une longueur de 2,5 km qui surplombe les plans d’eau.



Hugues Blancke les a mises en place : " On l’enroule autour du câble tous les 20 mètres sur deux conducteurs : sur celui qui est situé le plus haut et celui qui est le plus bas."



Aux abords des berges, il y a toute une série de volatiles qui y viennent pour se nourrir ou dormir : des canards, des mouettes, des oies ou des cormorans. Mais, comme le confirme Antoine Derouaux, ornithologue pour Natagora, ils sont vulnérables face aux câbles électriques : " Ce sont des oiseaux qui ont l’habitude de voler presque tout le temps dans le noir et qui ne voient pas toujours les lignes à haute tension. En plus, ils volent souvent en groupes et les grands groupes ont une moins bonne visibilité quand ils volent."



Si le dispositif est censé réduire de 90% la mortalité de ces oiseaux, son installation se fait petit à petit en fonction des autres travaux à réaliser par Elia sur les lignes. Jean Fassiaux, porte-parole d’Elia, précise : "Sur l’ensemble du réseau haute tension, il y avait 325 km de lignes qui étaient sensibles. Aujourd’hui, on a pu équiper déjà 55 km de ces lignes avec ces balises qui permettent vraiment aux oiseaux de les éviter."



On estime le nombre d’oiseaux qui percutent mortellement ces câbles entre 170.000 et 500.000 par an.