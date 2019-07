La zone de stationnement payant va encore s'étendre à Charleroi

Stationner gratuitement en périphérie pour se rendre à pied dans le centre de Charleroi, où tout le parking est payant, devient de plus en plus difficile.



Après avoir été installés en nombre dans les rues de Marcinelle, des horodateurs vont en effet maintenant être placés dans plusieurs axes de Montignies-sur-Sambre.



Ces nouvelles installations découlent en fait d’une mesure communale prise en 2017 et destinée à éviter ce qu’on appelle "l’effet de bord". C’est-à-dire la présence de véhicules qui empêchent les riverains de trouver des places de stationnement près de chez eux. Et, pour les autorités communales, il semble bel et bien décidé que le stationnement sur voie publique, en journée, ne peut absolument plus être gratuit. Y compris pour ceux qui s’en plaignent en faisant valoir qu’ils font vivre Charleroi en y travaillant notamment.



A Montignies-sur-Sambre, les nouveaux horodateurs ne sont pas encore en service : ils le seront le 2 septembre. Les quatre premières heures seront gratuites. Le tarif passera ensuite à 1,20€ de l’heure. Les riverains devront se munir d’une "carte riverains" et les travailleurs auront besoin d’un abonnement de parking.