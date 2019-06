La zone de secours Hainaut-Centre recrute des pompiers volontaires

Si vous cherchez un job, sachez que les hommes du feu de la zone de secours Hainaut-Centre recherchent des volontaires.



Un appel à candidatures a en effet été lancé pour constituer une réserve de recrutement de pompiers volontaires. Les casernes concernées sont plus particulièrement celles de Binche, Braine-le-Comte, Chièvres, Dour, Enghien, Quiévrain, Saint-Ghislain et Soignies.



Pour être candidat, il faut avoir au moins 18 ans et puis, surtout, habiter à maximum sept minutes d’un poste de secours de la zone Hainaut Centre.



Vous avez jusqu’au 31 juillet pour déposer vos candidatures. Et toutes les informations sont disponibles sur le site web de la zone de secours Hainaut Centre.