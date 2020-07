La Wallonie picarde, terre de brasseries

Cette semaine, Moustique part sur la route des bières et des fromages en Wallonie. Avec un arrêt en Wallonie picarde.

Moustique part cette semaine à la découverte de la route des bières et fromages en Wallonie. "Il y a pas mal de brasseries en Wallonie picarde. Ce que j’aime chez elles, c’est qu’elles sont encore à taille humaine, même si elles ont une grande histoire artisanale", confie Paulette Nandrin, journaliste pour Moustique. "Les gens de la région ont toujours chez eux une Saison Dupont de Tourpes ou une Bush de la brasserie Dubuisson à Pipaix. Cela fait partie de la vie des gens."

Le Hainaut est bien loti en matière de bières. "Cela a été une des régions les plus brassicoles de Belgique. Et aujourd’hui encore, il y a beaucoup de brasseries artisanales dans le Hainaut."

Le circuit est à découvrir en intégralité dans le Moustique de cette semaine.