La Wallonie picarde marquée par la visite d'Albert I en 1920

Chaque samedi, Nord Eclair de faire un bond de tout pile 100 ans en arrière. Cette semaine, Cédric Ketelair vous raconte la visite d’Albert I à Tournai et dans les villages alentours. Il fut accueilli en héros de guerre pour une visite que certains ont trouvée un peu trop rapide.

Tous les samedis durant l’été, replongez dans la Wallonie picarde d’il y a 100 ans avec Nord Eclair. "L’événement qui a marqué la région en 1920, c’est la visite du roi Albert I à Tournai et dans les villages alentours. Il est venu constater les dégâts de la guerre dans cette région très touchée", raconte Cédric Ketelair, journaliste au Nord Eclair. "Il a commencé sa visite par Pecq, ensuite Ramegnies-Chin, puis Marquain, où les églises et les bâtiments communaux étaient en ruine."

Le souverain est ensuite allé à Tournai. "Enormément de monde l’y attendait. c’était le héros de la guerre. Celui qui a résisté aux Allemands."

Cédric Ketelair a même déniché une petite anecdote dans la presse de l’époque. "Le cabaret wallon avait réservé une petite chanson au souverain. Mais il n’a pas eu le temps de lui chanter car la visite a été très rapide."

