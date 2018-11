La Wallonie injecte 345 millions d'euros dans le projet du Grand Hôpital de Charleroi

Nouvelle étape dans la construction du futur grand hôpital de Charleroi : la Wallonie va intervenir à hauteur de 345 millions d'euros dans ce projet dont le montant total est estimé à un demi milliards d'euros.



Le complexe hospitalier sera situé sur le site des Viviers à Gilly et il sera l’un des plus importants du pays avec 900 lits.



Sa construction va débuter l'année prochaine et sa mise en service est prévue pour 2024.



Ce nouveau complexe hospitalier s’inscrit dans le cadre du redéploiement stratégique du Grand Hôpital de Charleroi. Il regroupera l’ensemble des activités médicales réparties aujourd’hui sur cinq de ses six implantations.