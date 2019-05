La vision "beffroi" et "petit singe" du nouveau chef de corps de la zone de police Mons-Quévy

Il est carolo, il a 47 ans, il aime courir et se trouve parfois un peu trop bavard... Jean-Hubert Nicolay prend les commandes de la zone de police Mons-Quévy ce samedi 1er juin. Le nouveau chef de corps quitte la police fédérale où il s'occupait jusqu'à présent de la protection de personnalités notamment pour rejoindre la deuxième zone de police la plus importante de la province de Hainaut. Une zone qui compte près de 400 policiers et agents. Ce carolo connait bien la ville de Mons, il y a fait ses études universitaires. Il est aussi responsable de l'unité de la police fédérale basée au Shape.

Une vision beffroi et petit singe de mon rôle de chef de corps Le nouveau chef de corps a choisi des images qui parlent aux montois pour nous expliquer la vision qu'il a de son rôle, «je pense être un homme de terrain avec une vision stratégique, c'est la vision beffroi et c'est savoir prendre de la hauteur au-dessus des problèmes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais je veux aussi rester très pragmatique et mettre les mains dans le cambouis, c'est la version petit singe qui doit ramener au terre à terre et c'est cette complémentarité de ces deux visions qui doit permettre à un chef de corps d'avoir une vue globale de l'aspect sécuritaire.»

A bicyclette Parmi les priorités de Jean-Hubert Nicolay, il y a sa volonté de remettre les policiers en selle parce que «les brigades cyclistes permettent d'être plus proche des citoyens, d'être davantage à leur écoute et je suis assez sensible à la mobilité douce et au développement durable. Je veux absolument me recentrer sur les préoccupations citoyennes parce que je viens d'une superbe direction mais qui est assez déconnectée des réalités citoyennes.» Une autre mesure chère au nouveau patron de la police montoise, c'est de rendre une plus grande autonomie aux agents de quartier pour qu'ils se rapprochent aussi des attentes de la population.

Marc Garin (à gauche sur la photo) et son successeur: l'entente cordiale - © RTBF Pas de révolution attendue au sein de la zone, le nouveau chef de corps a des mots élogieux pour celui qui l'a précédé et le travail qu'il a accompli pendant 18 ans, «je connais Marc Garin depuis longtemps, la zone de police Mons-Quévy a une excellente réputation, ses agents sont talentueux et le passage de flambeau se passe très bien. On a tous la volonté d'y arriver et que cela se passe de la façon la plus positive possible.» Jean-Hubert Nicolay connait aussi bien la mentalité montoise, «les gens sont chaleureux mais ce sont aussi des frondeurs, les montois ont du caractère et n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, ce qui me correspond parfaitement. »

Premier rendez-vous: la ducasse Ce sera sa première grande rencontre avec la population et son premier défi sécuritaire à relever, la ducasse de Mons qui aura lieu le we des 15 et 16 juin. «C'est une machine qui fonctionne mais c'est vrai qu'on remet une couche de sécurité à chaque édition.» (Marc Garin présent lors de notre rendez-vous opine de la tête et se dit un peu fatigué de la pression de plus en plus grande face à cet événement et au folklore qui attire des dizaines des milliers de personnes pendant plusieurs jours), «comme chaque année» poursuit le nouveau chef de corps, «il y aura des nouveautés testées pendant la ducasse pour ensuite effectuer éventuellement des investissements en matériel, je pense à des bodycams, quelques caméras qui seront accrochées à l'uniforme de certains agents avec des images qui pourront être transmises en direct vers les postes de surveillance.» La prestation de serment du nouveau chef de corps devrait avoir lieu au mois de juillet.