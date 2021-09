La Ville de La Louvière va confier la gestion de ses parcs à conteneurs communaux à Hygea

Le Collège communal louviérois a décidé de finaliser les négociations pour envisager le transfert des parcs à conteneurs communaux louviérois vers l’intercommunale de gestion environnementale Hygea.



Les récentes et futures évolutions de la réglementation wallonne en matière de déchets imposent une spécialisation des différents acteurs du territoire, de sorte qu’il devient difficile pour une administration communale de préserver les parcs à conteneurs en gestion propre. Et la Ville de La Louvière est une des rares communes de Wallonie à encore pratiquer de la sorte avec trois sites implantés à Saint-Vaast, Strépy-Bracquegnies et Haine-Saint-Paul.



Alors, depuis plusieurs semaines, des groupes de travail composés de représentants de l’administration communale et de l’intercommunale Hygea œuvrent pour garantir la faisabilité de ce transfert, dans une perspective d’amélioration de la qualité de service pour les citoyens.



Parmi les avantages identifiés pour la population, il y a, notamment, la gestion des parcs à conteneurs par un partenaire public spécialisé et un libre accès de l’ensemble des parcs à conteneurs Hygea aux citoyens Louviérois.



Le personnel concerné par ce transfert aura le choix d’intégrer l’intercommunale ou de rester dans les équipes communales dédicacées à l’entretien des espaces publics.



Les discussions encore en cours concernent la gestion du personnel, du patrimoine, du matériel et des marchés publics. Selon les estimations, le transfert pourrait être opérationnel dès le 1er janvier 2022.