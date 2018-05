La Ville de La Louvière peut aider ses citoyens victimes des inondations du 24 mai

Dans un communiqué publié ce mardi 29 mai, la Ville de La Louvière explique que faire si vous avez subi des dégâts lors des récentes inondations du 24 mai.

Selon ce communiqué, il faut d'abord prendre des photos des dégâts les plus importants et les conserver précieusement ainsi que toute pièce nécessaire à l’établissement des dégâts tels que devis de réparation, facture de travaux, etc.

La Ville en profite aussi pour rappeler que, depuis le 1er mars 2007, les compagnies d'assurance indemnisent la plupart des sinistres ordinaires via l'assurance incendie : maison d'habitation et son contenu endommagé par les inondations, tremblement de terre, refoulement d'égout, glissement et affaissement de terrain. Dans ce cas, les citoyens lésés ne seront donc pas indemnisés par le fonds des calamités pour ces dégâts qui étaient assurables.

Cela étant dit, il est fortement conseillé aux Louviérois victimes des intempéries de rapidement contacter l'administration communale du lieu où ils ont été victimes de l’événement climatique. Les agents communaux sont à leur disposition pour les guider dans leurs démarches.

La Ville introduira une demande de reconnaissance de l’événement comme calamité publique auprès du Service régional des Calamités. Si les critères sont respectés, l’événement sera reconnu et une partie des dommages remboursés par le Service Public de Wallonie.

Si les biens endommagés se situent dans le périmètre géographique de cette reconnaissance, une demande d’aide à la réparation pourra être introduite.

Pour toute question, il est conseillé de contacter le numéro vert de la Wallonie (1718) ou le service du Patrimoine de la Ville de La Louvière au 064/278134 ou 064/278119.