La Ville de Charleroi sera très vigilante pour la réouverture des commerces ce lundi 11 mai

Pour la réouverture des commerces qui est prévue ce lundi 11 mai, les autorités carolos ont tenu à donner ou à rappeler quelques conseils aux citoyens.



Le premier est de privilégier les commerces dans lesquels on peut se rendre à pied. Donc, en évitant de prendre sa voiture. Il est ensuite conseillé de faire ses courses seul.e. Une exception sera tolérée pour les enfants de moins de 18 ans qui pourront être accompagnés d’un parent ainsi que pour les personnes nécessitant de l’aide. : Si beaucoup de monde se presse aux abords d’un commerce où l’on veut aller, mieux vaut faire demi-tour et revenir une autre fois. Il est par ailleurs recommandé de se rendre dans les commerces situés dans une ville ou une commune proche de son domicile et de son lieu de travail.



A l’instar de ce qui se pratique dans les commerces déjà ouverts, un seul client sera autorisé par 10m² et ce pendant 30 minutes maximum. Il sera fortement recommandé à chaque client de porter une protection couvrant le nez et la bouche dans les commerces. En tout état de cause, les distances de sécurité doivent être respectées.

Les employeurs seront responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés, et devront tout faire pour garantir des conditions de travail sûres.



Au niveau de la ville de Charleroi, plusieurs réunions ont été organisées avec des représentants de la Ville, de la Zone de police locale, des unions des commerçants mais aussi de l’UCM, du SNI, de l’ASBL Charleroi centre-ville et de l’AMCV en vue d’étudier les modalités de réouverture des commerces.



Le port du masque est fortement recommandé dans l’espace public et obligatoire dans les transports en commun tels que métros, bus, trams. Mais, malgré le port du masque, les règles de distanciation sociale doivent toujours être respectées. L’utilisation des transports en commun ne doit se faire que s’il n’y a pas d’alternative. L’objectif est de laisser leur accès aux personnes qui en ont le plus besoin.



Un dispositif d’accompagnement des automobilistes et des piétons, composé de policiers, de stewards et de Gardiens de la Paix, est prévu afin de fluidifier et de faciliter les déplacements de chacun dans le respect des règles de distanciation sociale et de rendre votre shopping le plus confortable et le plus sûr.



Les rassemblements sont toujours interdits : la zone de police y accordera la plus grande attention et continuera de verbaliser les contrevenants.