La Ville de Charleroi introduit un recours contre le projet de centre fermé pour illégaux

Le Collège communal carolo ne veut pas d’un centre fermé pour illégaux à Jumet. Les autorités de Charleroi viennent en effet de décider d’aller en recours contre la décision des Fonctionnaires de la Région wallonne d’octroyer le permis.



Ce projet suscite de vives inquiétudes parmi les riverains. Et une manifestation avait aussi été organisée en septembre dernier par le collectif " Charleroi Solidarité Migrant ".



Le projet, envisagé à l'époque par l’ex- secrétaire d'État fédéral à l'Asile et aux Migrations Théo Francken (N-VA), est jugé coûteux et inhumain.