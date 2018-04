La Ville de Charleroi cherche un médecin chef de service pour le suivi médical de ses étudiants

Ecolo est intervenu lundi soir au conseil communal de Charleroi à propos du suivi médical des élèves. Un suivi assuré par ce qu'on appelle le service de promotion de la santé à l'école. Les Verts se demandent si l'encadrement en la matière est suffisant suite à la mise à la retraite du médecin-chef de service.

C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur le travail de ce service de promotion de la santé à l'école.

Ce sont plus 20.000 élèves, tous réseaux confondus, qui sont suivis par cette équipe. L'une de ses principales missions étant l’organisation et la réalisation des fameuses visites médicales.

Selon Julie Patte (PS), l'échevine de l'enseignement de Charleroi : "On réalise chaque année entre 7.000 et 9.000 visites médicales. Deux visites en maternelles et trois en primaires. Et donc c’est vraiment un rôle essentiel, notamment pour les publics les plus fragilisés. On sait qu’ils n’ont pas toujours accès à la médecine au jour le jour. Et donc ça nous permet aussi, ces cinq visites médicales minimales par enfant, de voir l’évolution de la santé des enfants, et parfois, de détecter des situations qui sont problématiques et que l’on peut alors régler."

Le problème soulevé par les Ecolos c'est la mise à la pension du médecin-chef de ce service et le fait que la Ville peine à trouver son remplaçant.



L'équipe est composée de quatre médecins indépendants ainsi que de six infirmières et d’une assistante sociale qui accomplissent des missions pour ce service. Et puis, il y a ce médecin qui coordonne le secteur de promotion de la santé et qui travaille, lui, pour la Ville. C’est un rôle essentiel pour lequel il faut trouver la perle rare.

L'appel est lancé. Et l'objectif est de trouver ce médecin pour la prochaine rentrée scolaire.