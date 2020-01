La ville de Charleroi a remis ses beffrois de cristal hier soir. Six lauréats étaient à l’honneur. Le palmarès complet ci-dessous :

Il y a tout d’abord la société Bruyerre, bien connue dans la région. L’entreprise fournit matières premières et matériel aux boulangers, pâtissiers et glaciers. Bruyerre est d’ailleurs le leader wallon dans ce secteur. Basée à Gosselies, la société emploie aujourd’hui 160 personnes.

Autre initiative récompensée, citoyenne celle-là : le Carol’or. C’est cette monnaie locale lancée l’année dernière. Son but : favoriser les commerces de la région. 126 commerçants ont déjà rejoint le mouvement.

Le Médibus est lui aussi reparti avec un trophée. Il va à la rencontre des personnes isolées pour les soigner.

Distinction aussi pour Denis Uvier, l’éducateur de rue carolo. La Ville l’a récompensé pour son action et son livre "J’appartiens à la rue".

Enfin, deux sportifs ont aussi fait parler de Charleroi l’année dernière : l’athlète jumétois Ismaël Debjani, détenteur du record de Belgique du 1.500 mètres et Amélie Lenaerts de Gosselies. C’est la première navigatrice belge à avoir bouclé la mini-transat, une traversée de plus de 7.000 km entre La Rochelle et la Martinique.