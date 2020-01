La vie de château n'est plus ce qu'elle était : elle coûte (beaucoup) plus cher aujourd'hui !

Bioul : un château qui s’ouvre à la gastronomie

Le château de Bioul - © rtbf.be

Le château de Bioul (Anhée), près de Maredsous, est en parfait état avec dix hectares de vignes. La famille de Vanessa Wyckmans-Vaxelaire a fait fortune dans la grande distribution mais aujourd’hui cette châtelaine a du mal à se promener l’esprit léger car son château lui coûte très cher : "Ce sont des frais permanents comme le chauffage et l’entretien général. Il faut le chauffer si vous voulez qu’il reste en bon état, il faut l’entretenir, ce qui est obligatoire. Et puis alors il y a les réparations qui sont toujours plus compliquées qu’une maison traditionnelle."



La vente du vin ne rapporte pas grand-chose. Par contre, le public est invité à pousser les portes et à s’installer dans la peau du châtelain. Et ça, ça cartonne : "On a ouvert un restaurant gastronomique qui restera ouvert jusqu’en mars et donc les gens vont avoir une expérience château qui est géniale. Franchement : revoir les feux allumés, les pièces chauffées, le monde… et puis on prend l’apéritif au salon, on va à table, … Que du bonheur, vraiment !"