La tour de police de Charleroi inaccessible pour le public pendant un mois

Les travaux de sécurisation de l’hôtel de police de Charleroi vont démarrer lundi prochain le 14 octobre. Le chantier devrait, en principe, durer un mois : jusqu’au 11 novembre.



En attendant, l’accueil se fera au poste du District Nord, chaussée de Bruxelles, 358, à Jumet. Les heures d’ouverture y seront élargies pour mieux répondre aux besoins des citoyens qui seront privés de l’accueil zonal de la tour de police. L’accès sera possible jusqu’à 18h00 les jours ouvrables de la semaine et de 06h00 à 22h00 les week-ends et jours fériés.



Pour rappel, le sas de la tour de police doit être réaménagé dans le but de sécuriser l’accès au bâtiment et accélérer la prise en charge des citoyens.



Le fonctionnement des autres postes de police (à l’exception du District Centre, situé lui aussi dans la tour de police) n’est pas impacté.