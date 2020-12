La SPA de Charleroi ouvre à nouveau ses portes au public

La S.P.A de Charleroi réouvre ses portes au public ce vendredi. Finis les rendez-vous pour les visites, les futurs adoptants peuvent à nouveau se rendre sur place.

"Étant donné les dernières décisions gouvernementales, les magasins non-essentiels ont pu réouvrir leurs portes en suivant, bien évidemment, un protocole sanitaire extrêmement strict et donc là-dessus, on a demandé si nous aussi on pouvait en faire de même", nous explique Franck Goffaux, le directeur de la SPA de Charleroi. Cette réouverture n’est également possible que si le public respecte les gestes barrières. Le masque et le gel hydroalcoolique sont donc de la partie.