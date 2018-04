La Société Protectrice des Animaux de La Louvière recherche des bénévoles

Le refuge de la Société Protectrice des Animaux manque de main d’œuvre pour assurer confort et affection aux animaux. Pour fonctionner de façon optimale, un établissement comme celui-ci a besoin d’une dizaine de personnes par jour. Mais quelles sont les tâches que remplissent ces bénévoles ?

Gaetan Sgualdino, président du refuge, nous éclaire sur ce point : "On recherche des gens pour promener les animaux, pour aider à nettoyer leurs cages, pour répondre au téléphone, on recherche des gens qui sont spécialisés pour plafonner un mur ou carreler."

Sabrina est bénévole depuis le mois d’août. Pour la jeune femme, le bénévolat est devenu indispensable : "Ca apporte une satisfaction personnelle inégalable. Ca ne nous coûte rien à part un peu d’énergie et ça rapporte énormément. Et ce n’est pas trop dur car quand on aime ce qu’on, fait, ce n’est pas dur."

Alors, si vous aussi, vous désirez donner un peu de votre temps et de votre énergie au bénéfice des animaux abandonnés, n’hésitez pas à consulter l’onglet "bénévolat" du site web de la SPA de La Louvière.