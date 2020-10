La société EkoServices propose le repassage gratuit pour le personnel soignant durement éprouvé

Pourtant applaudi chaque soir à 20h00 pendant le confinement du mois de mars dernier, le personnel soignant semble beaucoup moins soutenu actuellement alors que la seconde vague de la pandémie s’annonce déjà plus dramatique. Heureusement, quelques initiatives parviennent encore à soulager ce personnel médical dont le quotidien est chamboulé et durement éprouvé.



Celle de l’entreprise EkoServices est de nature à leur rendre un peu de courage. La société de titres services a ainsi décidé d’offrir le repassage gratuit à tous les membres du personnel soignant qui se présenteront dans l’une de ses agences. Cela concerne tout le personnel médical qui travaille dans les hôpitaux, les maisons de repos ou à domicile.



Aïsel Ozyurt et ses collègues vont donc repasser gratuitement des mannes et des mannes de linge d’infirmières et d’infirmiers : "S’il n’y avait pas les hôpitaux, nous, on ne s’en sortirait pas. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c’est vraiment chouette parce qu’eux, ils font tout pour nous, pour nos malades. Un juste retour des choses."



Lors du premier confinement, EkoServices avait réalisé des masques pour le personnel soignant. Cette fois, c’est du repassage gratuit comme geste de solidarité. Laura Hamdoun, la responsable de l’agence de Charleroi, est ravie d’offrir ce coup de pouce : "C’est notre manière à nous d’apporter notre contribution et notre soutien. On est tous très impactés par cette crise évidemment, tous secteurs et niveaux confondus. C’est dans notre ADN cette solidarité et on s’est dit que c’était important de le faire. Pratiquement, c’est très simple et rapide. Vous vous présentez pendant les heures d’ouverture de nos agences. L’inscription prend quelques minutes pendant lesquelles on note vos coordonnées : une attestation d’employeur ou le numéro INAMI, quelque chose qui prouve que vous faites partie du secteur des soins de santé. Et puis nous prenons en charge le repassage des vêtements."



Ce service gratuit est donc possible dans les agences de Mouscron, Ath, Mons, Jurbise, Binche et Charleroi. Et on précisera enfin que cette initiative permet de soutenir l’activité d’EkoServices et particulièrement le repassage. Ce secteur des titres services a souffert et souffre encore beaucoup de la baisse d’activités due à la crise sanitaire. Le télétravail fait que les gens qui restent chez eux utilisent beaucoup moins de vêtements ou, également, qu’ils les repassent eux-mêmes.