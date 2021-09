La société de biotech carolo Bone Therapeutics approchée par la Française Hybrigenics

Le conseil d’administration de Bone Therapeutics, société de biotechnologie basée à Gosselies (Charleroi), va "soigneusement" évaluer l’opportunité d’entamer des discussions avec Hybrigenics, a-t-il indiqué mardi après une prise de contact "très préliminaire" établie à l’initiative de la société cotée française "afin d’examiner la combinaison de certaines activités au sein de Bone Therapeutics".



Elle le sera "au même titre que les autres opportunités stratégiques présentées à Bone Therapeutics, en tenant compte des intérêts de ses actionnaires et des autres parties prenantes", ajoute-t-on.



L’action de la société wallonne a perdu la moitié de sa valeur ces derniers jours à la Bourse de Bruxelles après la publication de résultats décevants pour un candidat médicament contre l’arthrose du genou.



En début d’année 2020, la biotech française avait déjà approché informellement la direction de Bone Therapeutics, mettant en évidence les nombreuses synergies possibles entre les deux sociétés, mais avait alors reçu, "à sa grande surprise", une fin de non-recevoir à cette proposition de discussions.



Hybrigenics se dit convaincue qu’un rapprochement de certaines activités des deux sociétés permettrait de créer de la valeur supplémentaire pour les actionnaires des deux entreprises. "En effet, les technologies actuellement développées par les deux sociétés sont très complémentaires (approches allogénique et autologue de l’utilisation des cellules souches) et adressent des marchés avec des problématiques assez proches", estime Hybrigenics.



L’annonce de l’intérêt hexagonal redonnait du tonus à l’action Bone Therapeutics, qui bondissait de plus de 16% mardi matin à la Bourse de Bruxelles, à 1,618 euro.