La société carolo Human Waves permet de diagnostiquer les troubles de l'attention

Les troubles de l'attention et l'hyperactivité sont courants dans les pays industrialisés où 6 à 7 % de la population est touchée.

Pour diagnostiquer ces troubles, la société carolo Human Waves a développé un outil inédit. Après quatre années de recherche, le produit sera bientôt mis sur le marché et il sera présenté ce jeudi soir au salon wallon de l'innovation qui se déroule en région namuroise. Son objectif est de confirmer le diagnostic clinique des troubles de l’attention ou de l’hyperactivité.

Anne-Marie Clarinval, co-fondateur d'Human Waves, a poussé les fonctionnalités du logiciel encore plus loin : "C’est un coaching cérébral. Donc en fait on apprend à l’adulte ou à l’enfant à découvrir d’abord dans quel état il est lorsqu’il est détendu et relâché. Donc, la première chose que l’on fait c’est d’apprendre à l’enfant ou à l’adulte à se détendre ou à se relâcher. Pour cela, on place sur la tête du patient un capteur."

Avec ses capteurs sur la tête, l'enfant doit apprendre à rester concentré sur une tâche, y compris quand des éléments perturbateurs s'en mêlent.

Cette méthode est toujours couplée au travail d'un médecin ou psychologue.

L'analyse neurologique d’un enfant permet de compléter les observations cliniques d'un psychiatre ou psychologue. Mais l'outil a également un rôle psycho-éducatif vis à vis des parents et des écoles. Anne-Marie Clarinval le confirme : "A partir du moment où il y a des mesures, il y a des gens qui vont se sentir beaucoup plus à l’aise pour accepter ce que le médecin propose de mettre en place pour traiter l’enfant. Par rapport à l’école, ça renforce vraiment aussi le fait que l’enfant souffre bien de troubles de l’attention et cela aide aussi à mettre en place des choses pour aider l’enfant à l’école. Dès que l’on touche à des troubles de type psychologique ou psychiatrique, des troubles du comportement, troubles de l’apprentissage, c’est encore mal accepté par nos sociétés. Parfois encore avec des remarques négatives du type ‘est-ce qu’il a bien quelque chose ?’ ou ‘n’est-ce pas simplement un enfant mal élevé ?’ Ce n’est pas un enfant mal élevé, c’est un enfant qui a un trouble de l’attention et qui doit être aidé en tant que tel."

Human Waves veut commercialiser son service à partir de 2019. En attendant, la société sera présente ce soir au salon Innovatech qui rassemble les entreprises wallonnes innovantes en matière de technologie à la Bruyère en région namuroise.