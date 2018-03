La SNCB prévoit plus d'un million d'euros pour la rénovation extérieure de la gare de Binche

La rénovation de la gare de Binche figure parmi les projets retenus dans les plans pluriannuels d'investissements (PPI) 2018-2020 de la SNCB, a indiqué la Ville de Binche, mercredi dans un communiqué. La SNCB prévoit de réaliser des travaux pour un montant de 1,6 million d'euros destinés à la rénovation extérieure de la gare.

La SNCB avait dû fermer temporairement le bâtiment des voyageurs de la gare de Binche le 20 mars 2017 suite à la chute d'éléments architecturaux de la façade principale. Un tunnel de protection avait dû être mis en place pendant plusieurs jours.

Un budget de 50.000 euros avait alors été dégagé en urgence par la SNCB afin de procéder au peignage des façades intérieures et extérieures et de réaliser un diagnostic global des travaux de rénovation à moyen et long terme. Un autre budget de 200.000 euros avait ensuite été dégagé pour stopper la dégradation de la gare et procéder aux réparations immédiates et nécessaires à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, soit le rejointoyage de la façade et la pose de clôtures et de filets de protection.

La gare de Binche est située sur la ligne 108, initialement entre Erquelinnes et Mariemont. Le bâtiment des voyageurs, construit par l'architecte Pierre Langerock dans le style néo-gothique, a été mis en service en 1911 et classé en 1978.