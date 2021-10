La SNCB ferme quatre guichets de plus ce 1er novembre

La SNCB poursuit son plan de fermeture des guichets dans les gares. Dès lundi prochain, premier novembre, les gares de Lessines, Leuze, Péruwelz et Silly n'offriront plus de service personnalisé aux voyageurs. Les associations de navetteurs, les politiques locaux et les syndicats continuent à protester (en vain) contre ce plan qui prévoit, d'ici la fin de l'année, la fermeture d'un tiers des guichets dans les gares belges. Ainsi, l'association "Navetteurs.be" rappelle que des enquêtes menées dans les gares montrent que les utilisateurs préfèrent le contact humain aux automates pour acheter leur billet. Elle met en avant aussi les difficultés engendrées pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, notamment les personnes âgées; ainsi que le nombre insuffisant d'automates.

Quoiqu'il en soit, la SNCB a décidé de maintenir son objectif: fermer un tiers des guichets dans les gares belges d'ici la fin de l'année. La SNCB conservera ainsi 16% de gares avec guichets. A titre de comparaison, la France est à 13%. Les Pays-Bas à 4%.