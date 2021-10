La situation politique s’aggrave à Anderlues : intervention de la Région wallonne

Depuis des mois, un conflit interne oppose le PS local, et la bourgmestre Virginie Gonzalez qui a perdu sa majorité, à l’opposition qui est désormais majoritaire grâce au soutien de dissidents socialistes.



Le blocage est total. A un point tel que la plupart des fonctionnaires sont en arrêt de travail ou de maladie depuis plusieurs semaines. Et c’est notamment le cas de la directrice générale ou du directeur financier.



De ce fait, le fonctionnement de la commune, dans les affaires courantes, ne peut plus être assuré.



Le gouvernement wallon a donc décidé, après des semaines de palabres, d’envoyer une équipe de fonctionnaires pour remplacer les absents et gérer les affaires courantes. Histoire d’éviter le naufrage d’Anderlues.



Du côté de l’opposition, on espère que cette équipe pourra travailler en toute indépendance en respectant le code de la démocratie locale.