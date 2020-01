La situation en Australie vue par deux Hennuyères

Léa Selosse vit en Australie depuis quelques mois seulement. Etudiante d’échange avec le Rotary, elle fait une deuxième rhéto pour perfectionner son anglais et découvrir et la culture australienne. Mais la jeune Mouscronnoise n’avait pas imaginé que son pays d’accueil serait pendant des semaines en proie aux incendies. La région où elle vit, la Nouvelle Galle du Sud fait partie des zones placées en état d’alerte mais l’endroit précis où elle se trouve est encore épargné par le feu. Il n’est pas loin cependant, dans les Blue Mountains, en direction de Sydney. Les trajets vers la grande ville sont compliqués : "on doit faire beaucoup de détours, j’ai traversé les Blue Mountains aujourd’hui, les bords de route sont brûlés, les dégâts sont massifs". La jeune fille est bien entourée par sa famille d’accueil, elle est sereine mais les activités et les déplacements sont limités. Quant à la qualité de l’air, elle varie d’un jour à l’autre : "certains jours c’est catastrophique, quand on sort de la maison, on a l’impression d’être à côté d’un barbecue, constamment, partout, c’est très perturbant et encore, je suis très loin des feux, les montagnes sont à 200 km".

En contact avec la famille et la famille en Belgique

Les images d’Australie parviennent via les médias et les réseaux sociaux à la famille et aux amis de Belgique. Ils demandent donc constamment des nouvelles de la situation à Léa. Elle les rassure. Bien entourée par sa famille d’accueil, elle ne prend aucun risque. L’étudiante ne se plaint pas du tout, elle tire une leçon de ce qu’elle vit : "j’apprends à faire avec les difficultés et les différences, je dois comprendre aussi qu’ici c’est une sécheresse qui dure depuis des années, ça impacte la vie de tout le monde et ça doit impacter ma vision de ce que c’est que de vivre dans un quasi désert. Sensibilisée avant son départ aux changements climatiques, Léa est surprise de ne pas en entendre autant parler dans son pays d’accueil : "j’ai rencontré pas mal de gens qui nient complètement le changement climatique ici, beaucoup ne font pas le lien avec ce qui se passe, peut-être en raison de ce déni initial .