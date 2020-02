La situation des commerces en centre-ville évolue à Charleroi, Châtelet et La Louvière

Des nouveaux chiffres concernant les commerces dans les centres-villes ont été publiés.



Il y apparaît qu’il y a moins d’emplacements vides dans la région de Charleroi et Châtelet. Et que des commerçants attendent les nouveaux investissements à La Louvière.



A Charleroi, le commerce se porte mieux mais il y a une nuance qu’apporte Estelle Nicolay, directrice du bureau d’études de l’Association de Management en Centre-Ville : "La spécificité du centre de Charleroi, c’est que maintenant il y a deux centres : un à la ville basse et un autre à la ville haute. Et qu’on a là un pôle en bas de la ville qui est très dynamique et un pôle en haut de la ville qui est en train de se réorienter notamment à travers tous les réaménagements qu’il va y avoir dans les années à venir."



A Châtelet, on constate une légère amélioration comme le confirme Estelle Nicolay : "A Châtelet, on a un taux de cellules vides qui était très très élevé. Donc il faisait partie des plus élevés de Wallonie. Alors, à une échelle raisonnable, ça s’est un peu tassé. Donc on a des cellules vides qui diminuent à Châtelet notamment grâce à l’ouverture de plusieurs commerces dans le centre qui ont profité de la prime Créashop, la prime d’aide à l’installation de commerces."



Evidemment, comme Chatelet revient de loin, il faudra du temps pour diminuer le nombre d’espaces vides de manière significative.



Le constat est différent à La Louvière où, là, le commerce est assez stable, sans grand changement avec une ville qui est un peu en attente du futur centre commercial La Strada.