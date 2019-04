La santé des pompiers: une nouvelle priorité

C'est l'une des premières initiatives du genre en Wallonie. La zone de secours Hainaut Est forme ses pompiers, à préserver leur santé. Métaux, gaz, fumées, les substances auxquelles ils sont confrontés sont nombreuses. Alors deux nouveautés sont prévues: des équipements dernière génération et un changement des comportements.

Un mot d'ordre: la propreté

"Regardez!", nous indique Olivier Flémalle, pompier à Charleroi, "c'est un cas typique: les hommes sont rentrés d'intervention. Ils ont remis du matériel propre, pas de souci. Par contre, la cabine n'a pas été nettoyée. Pas le temps! Ils veulent pouvoir repartir le plus vie possible". C'est l'un des problèmes majeurs: la propreté. Le camion, le matériel mais aussi l'homme. Nicolas Forêt est Caporal aux pompiers de Charleroi. Il nous donne un exemple concret: "c'est un effort très intense. Donc même sans les fumées, on est en sueur et on doit se laver. Et puis, on est contaminés. Du coup, on ne peut pas transporter ces éléments contaminés d'une zone sale à une zone propre".

Et pour ancrer ces nouvelles habitudes, Olivier Flémalle donne des formations. "Je me suis inspiré de ce qui a été fait à Liège et on se rend compte que le matériel on l'a. Ce qu'il faut, ce sont de nouvelles habitudes et des structures revues pour éviter de faire revenir au poste du matériel sale."

Un pompier malade pour faire passer le message

La zone de secours va même plus loin avec une vidéo de sensibilisation. Jérôme Breyne y joue son propre rôle, celui d'un pompier atteint d'un cancer depuis 3 ans. Alors pour lui, il est vital de faire passer son message. "Pas plus tard qu'hier, j'étais en intervention. Les hommes sont rentrés. Ils étaient sales, ils sentaient mauvais et ils ont déposés tout leur matériel contaminé dans le grand garage."



Preuve qu'il reste encore du boulot. Un peu plus de 200 pompiers ont reçu cette formation. Les nouveaux équipements sont attendus l'année prochaine.