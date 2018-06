"C’est le rush de dernière minute et les maillots partent comme des petits pains", glisse Florent, vendeur au Décathlon de Mons. "Les gens viennent chercher leur maillot ou d'autres articles pour se préparer pour le premier match des Belges ce lundi. On ressent une effervescence, qu’il est temps que la compétition commence."

Et les supporters se préparent. Ces derniers jours, c’est la ruée sur les maillots des Diables rouges, le grimage, les ballons, les drapeaux...

Geoffrey glisse son petit pronostic au passage : "On va la gagner cette Coupe du monde, il faut être optimiste."

Geoffrey et son fils Valentin sont également venus chercher leur maillot. "Nous avions déjà le maillot habituel des Diables, en rouge, et nous voulions nous faire un petit cadeau en achetant le jaune."

Fabrice, Allison, leur garçon David et leur fille Kiara sont venus acheter leur maillot. Allison veut la vareuse jaune, celle de matchs à l’extérieur, comme celle de son mari. Mais le magasin n’en a plus.

Fabrice, Allison, leur aîné David et leur fille Kiara. - © RTBF

Renard et son maillot des Diables. - © RTBF

La file pour le flocage

Près des caisses, Brian et des collègues reçoivent les clients qui veulent faire imprimer un nom derrière le maillot. Renard veut le nom de Hazard dans le dos, avec le numéro 10, mais il n'est plus disponible. Il penche alors pour le numéro 22 de Batshuayi.

"Les gens demandent généralement Hazard, Lukaku, Debruyne... Ce sont des flocages officiels et nous ne les avons pas toujours de stock. Il y a aussi des personnes qui demandent Nainggolan, même s’il n’a pas été repris en sélection. Les clients demandent aussi parfois leur nom."

Les supporters de l’équipe nationale de football quittent le magasin avec leur maillot, floqué ou non, et avec du maquillage ou des drapeaux. Ils n’attendent plus que le début de la Coupe du monde des Diables rouges.