Mons : la rue des Fripiers nouveau paradis des blogueurs

Françoise Charlier est à l'initiative du projet - © Sophie Decaestecker

Françoise Charlier y est commerçante. C’est elle qui est à l’initiative du projet : " On a souffert de deux ans de travaux ici dans la rue et j’avais envie de trouver quelque chose pour ramener les gens. Créer un visuel du piétonnier pour que les gens aient envie de passer par ici." Et c’est réussi, depuis que la peinture est terminée, les commerçants et les riverains observent de plus en plus de passage dans la rue. On y croise aussi très souvent des touristes qui s’y prennent en photo.

Tout le monde va venir ici pour prendre des photos

Nous y avons rencontré Nadia, prenant la pose sur fond de pavés colorés. Cette jeune blogueuse italienne est originaire de Mons. Elle a choisi cette rue pour prendre les photos qui alimenteront son blog de voyage : "Je veux faire connaître ma ville aux Italiens." Elle prend son temps pour que la photo soit bien réussie mais le cadre est parfait pour une photo de blog : "C’est très "instagramable". Je suis sûre que ce n’est qu’une question de temps mais dès que les premières photos seront publiées sur les réseaux sociaux tout le monde va venir ici pour prendre des photos."

Depuis la vitrine de son magasin Françoise observe aussi les nombreux touristes qui viennent s’y photographier : " Tous les jours il y a des dizaines de personnes qui viennent. Ils photographient les enfants qui jouent sur la marelle… Les chiens aussi, il y a plein de photos de chiens sur les pavés. Et puis grâce aux réseaux sociaux c’est très médiatisé. C’est très gai."