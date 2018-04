La Rotonde 58 revit, pour le plus grand bonheur des seniors

Thérèse (80 ans) et Françoise (79 ans), qui ne refusent pas une occasion de faire la fête, sont ravies : "Vous savez, nous, on a vu nos parents jouer ici ! Je trouve ça très bien de faire revivre les lieux, ça amène un peu de vie dans le quartier. Car c’est le calme plat ici ! Avec cet espace, on pourra s’amuser, rigoler, boire un coup. Un peu de convivialité, quoi ! (…) Si je compte en profiter pour rencontrer une personne ? (rires) Mais non ! Je compte rencontrer beaucoup de personnes ! Vous savez, on est seule chez nous…"