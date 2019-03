La rénovation de la ville haute a pris du retard à Charleroi

Les travaux prévus à la ville haute de Charleroi n'ont pas encore commencé. Les autorités communales avait pourtant annoncé les premiers coups de pioche de cet énorme projet urbain pour 2017. Mais on n'est pas encore près de voir arriver les engins de chantier.



On en est encore effectivement à la phase des marchés publics. A ce stade, la Ville doit lancer l'appel puis attendre les propositions des entrepreneurs, etc.. Et, pour le moment, les propositions reçues par les autorités sont toutes trop coûteuses par rapport aux subsides européens octroyés.



Alors, le conseil communal doit autoriser la Ville à entamer des négociations avec ces entrepreneurs. Mais cela veut dire que, ensuite, il faudra planifier, préparer, etc. Bref : on en a encore pour un moment.



Une date limite a quand même été fixée à 2023. Donc, à cette date-là, toutes les factures doivent être remises pour obtenir l’argent européens.



Pour l'instant on en est à deux ans de retard sur le premier calendrier estimé. Ceci dit : ça fait un moment que les autorités ne promettent plus de date.



Et tout le monde a bien compris que, pour des projets pharaoniques comme ceux-là, et vu les procédures officielles à suivre, il faut du temps.