La rénovation de la grand-place de Leuze-en-Hainaut aboutira-t-elle un jour?

La Grand-Place de Leuze-en-Hainaut sera-t-elle un jour rénovée? Un projet est actuellement à l'étude. Une grand-place en sens-unique, Avec plus de verdure et un peu d'espace pour les terrasses. Problème : ce projet du Service Public de Wallonie divise la majorité communale MR-cdH. Et il pourrait du coup ne jamais voir le jour.

Actuellement, la grand-place de Leuze, c'est un grand parking sans un seul brin d'herbe à l'horizon. "Ce n'est pas vivant, ce n'est pas très gai, il manque de terrasses, d'un peu de verdure". Les Leuzois attendent depuis des décennies une rénovation qui tarde. Même le bourgmestre, Lucien Rawart admet qu'"elle n'est pas belle mais il suffit de peu de choses pour la rendre plus belle".

Les commerçants ne veulent pas d'un sens unique

Un projet wallon est justement dans les cartons. Il prévoit moins de parking que maintenant, quelques arbustes, des terrasses.