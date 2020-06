La réhabilitation du parc montois du Waux-Hall passera par le curage des étangs

Le projet de réhabilitation du parc du Waux-Hall à Mons va entrer dans une nouvelle phase. Les étangs du site seront curés prochainement pour la première fois depuis 30 ans, ont indiqué les autorités montoises.

La réhabilitation du parc du Waux-Hall, vaste espace vert de loisirs en bordure du centre-ville de Mons, va se poursuivre avec le curage des étangs. L’objectif est de redonner ses lettres de noblesse au site montois et de renforcer sa biodiversité. La dernière opération visant à nettoyer les étangs en profondeur remonte à 1991.

Les premières phases des travaux de réhabilitation du site ont concerné le renouvellement des grilles de protection et de sécurisation qui entourent le célèbre parc montois ainsi que le nettoyage des statues. Après le curage des étangs, des travaux importants seront réalisés pour la stabilisation et à la rénovation du bâtiment central du Waux-Hall.

L’opération de curage représente un budget de 500.000 euros financé grâce aux subsides wallons dans le cadre du Programme de Développement Urbain (PDU). Les instances communales ont, par ailleurs, précisé avoir obtenu 9,4 millions d’euros dans le cadre du programme pour le redéploiement économique avec la revitalisation des axes commerciaux de Mons et Jemappes, la lutte contre les incivilités et l’insécurité et l’amélioration du cadre de vie avec la réhabilitation du Waux-Hall et du Parc de Jemappes.

Le parc du Waux-Hall à Mons a été aménagé par le paysagiste Louis Fuchs entre 1862 et 1864. Il est propriété de la ville et s’étend sur 5 hectares. Il est jalonné de sculptures de plein air du XIXe et XXe siècles et agrémenté avec quelque 100.000 bulbes de fleurs.