La Région Wallonne permet d’obtenir un prêt gratuit pour payer la garantie locative

Pour les locataires qui emménagent dans un nouveau logement, il n’est pas toujours simple et facile de sortir son portefeuille pour payer la garantie locative. Et ce d’autant que la somme due équivaut souvent à deux mois de loyer.



Alors, pour aider les jeunes couples, les étudiants ou les personnes qui, suite à une séparation ou une faillite, ont besoin de trouver un nouveau logement, la Région wallonne a mis sur pied un système qui prête la somme exigée pour la garantie locative. Et ce sans aucun intérêt.



Et comme il n’est pas toujours facile d’économiser entre 800 et 1500 euros pour payer une garantie locative, il n’est donc pas étonnant que, seulement trois jours après le lancement de ce prêt, les demandes affluent. Francis Potencier, responsable de la cellule garantie locative de la SWCS, Société Wallonne du Crédit Social le confirme : " Il y a déjà plus de 140 demandes qui nous sont arrivées. Plus de quinze ont été acceptées déjà et les autres sont en traitement. Donc ça répond à une demande apparemment assez importante."



Ce coup de pouce, qui répond donc à une demande très forte, permet surtout d’améliorer l’accès au logement. Car, contrairement à ce qui se passe avec une aide octroyée par le CPAS, le propriétaire n’aura pas connaissance de cette aide accordée au locataire. Maïté Harmegnies, agent de la cellule garantie locative à la SWCS, précise :" Il n’y aura pas cette référence de la Société Wallonne du Crédit Social dans le versement. Et ce pour diminuer cette discrimination et donc, ils auront plus de chance de pouvoir accéder au bien."



Autre avantage : le plafond des revenus pour bénéficier de ce taux zéro est relativement haut et donc accessible à beaucoup de personnes. Toutes les conditions se trouvent sur le site web de la SWCS. La Société Wallonne du Crédit Social précise encore qu’elle privilégie l’introduction des demandes via leur site internet même si, bien évidemment, les autres moyens de contacts restent accessibles.