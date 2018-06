La région du Centre prévoit une saison touristique basée sur l'insolite

Balades et visites originales, expositions, concerts, événements festifs : de Braine-le-Comte à Estinnes, il y en aura pour tout le monde en matière de tourisme. C’est ce que confirme Camille Lefèvre, la responsable communication de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux : "Pour les onze communes qui composent le parc des canaux et châteaux, vous avez toute une série d’événements gourmands, de balades guidées et d’événements insolites cette année puisque c’est le thème touristique. On pourra ainsi redécouvrir la ville à vélo en suivant un circuit de 21 km. Vous passerez par le centre-ville pour découvrir le pôle muséal mais vous découvrirez aussi des endroits beaucoup moins connus comme les ascenseurs du canal du Centre historique, la réserve naturelle des étangs de Strépy et aussi un raccourci qui permet de passer par le site minier de Bois-du-Luc."

La Louvière met aussi déjà l'accent sur ses 150 ans, qui seront célébrés en 2019, au travers de deux expos : l'une au musée Ianchelevici, l'autre sur le site de Bois-du-Luc. Ces deux expositions permettent de comprendre le passé industriel de la ville, la naissance de la cité des Loups et son évolution. Ce qui sera également la thématique de l’opéra urbain " Décrocher la Lune " qui aura lieu le 29 septembre.

Le programme complet de toutes ces activités touristiques et culturelles se trouve sur la page Facebook de la Maison du tourisme du parc des canaux et châteaux.