La Région dit non au projet photovoltaïque à Obourg et Saint-Denis

C'est un mégaprojet de panneaux photovoltaïques qui vient d'essuyer un refus de la part du fonctionnaire délégué de la Région wallonne. La société Perpetum Energy souhaitait installer près de 23.000 panneaux photovoltaïques sur une ancienne carrière entre Obourg et Saint Denis, dans l'entité de Mons. Un projet qui avait, fin 2020, inquiété les riverains, suivis par la Ville de Mons, laquelle avait remis un avis défavorable à cause de l'impact paysager et pour protéger certains habitants qui auraeint été encerclés de panneaux. La Région a donc dit "non" elle-aussi. Le journal la Dernière Heure, qui publie l'information, rappelle que Perpetum Energy a aussi demandé un permis pour un parc de 41.000 panneaux à Nimy, et un autre pour près 32.000 panneaux à Cuesmes.