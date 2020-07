La région de Charleroi ne manque pas de beaux villages

La Nouvelle Gazette Charleroi a pointé les plus beaux villages du pays de Charleroi.

Direction le pays de Charleroi pour élire les plus beaux villages de la région. "La région de Charleroi est surnommée le pays noir, mais elle ne manque pourtant pas de jolis villages verdoyants. Deux villages font officiellement partie des plus beaux villages de Wallonie : Ragnies et Barbençon", précise Marie-Grâce Descamps, journaliste à la Nouvelle Gazette Charleroi. "A Ragnies, on trouve par exemple la distillerie de Biercée ou un golf 18 trous. Tandis qu’à Barbençon les promeneurs peuvent profiter d’un écrin vert autour du lac, de l’église ou encore de l’ancien château." La Nouvelle Gazette vous emmène également à la découverte de Mellet, Gougnies et Landelies.

Découvrez ces villages et des anecdotes les concernant dans la Nouvelle Gazette de ce mardi.