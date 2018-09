La RAAL VS l'URLC: une fusion en vue?

En football, RAAL ou URLC? La ville de La Louvière sera divisée ce weekend pour le choc au sommet de la D2 Amateur. Ce derby est sans doute unique au monde puisqu'il va opposer deux clubs d'un même stade, qui partagent les mêmes couleurs (le vert), le même un surnom (les Loups en l’occurrence) et parfois les mêmes supporters...

De la fusion dans l'air?

Et à l'heure d'un affrontement inédit, la question d'une fusion entre les deux entités sportives refait à nouveau surface. Du côté de l'URLC (La Louvière-Centre) si on ne dit pas oui tout de suite, on ne dit sûrement pas non pour autant.

Mohamed Dhamane est à la fois joueur et manager du club. Il précise: "si à un moment donné, on se rend compte que les 2 clubs souffrent de cette séparation. Que l'école des jeunes ou la région en souffre. Si on en arrive là, il y aura peut-être un jour fusion. D'ailleurs le président du club le dit clairement. Si ça doit passer par le bonheur des gamins, d'une région, d'une ville, on se mettra à table et on discutera."

Pour l'heure, le rendez-vous est fixé demain, au stade du Tivoli. Coup d'envoi à 20h00.