La province de Hainaut doit trouver 60 millions d'euros d'ici 2024

Soulager les finances des communes wallonnes en allant chercher de l'argent dans le portefeuille des provinces. C’est la volonté du gouvernement wallon qui veut faire supporter 60% de la dotation communale aux zones de secours par les provinces. Pour le Hainaut, la somme à trouver d’ici 2024 est de 45 à 60 millions d’euros.

Pour dégager cette importante enveloppe, la province a décidé de mobiliser tous ses services afin de passer les finances du Hainaut au peigne fin et voir où des économies peuvent être faites. "Analyse des coûts réels, des équivalents temps pleins consacrés aux différentes politiques, proposition de suppressions, de réorientations ou de synergies internes : l’heure est à l’introspection avant de proposer des choix aux autorités politiques. C’est le fonctionnement même de la Province qui se trouve en pleine révision !", estiment les députés provinciaux dans un communiqué.

Des économies partout où c'est possible

Pour 2021, les budgets de fonctionnement des services provinciaux ont été réduits de 10%. Mais cela ne suffira pas. D’importantes mesures d’économie sont prévues, comme le non-remplacement des départs à la retraite. "Le recours à des collaborateurs occasionnels sera limité dans le cadre d’enveloppes fermées et les normes d’encadrement dans les institutions sociales et scolaires seront revues en encourageant la mutualisation des tâches, la création de pools mobiles et le recours aux ETA provinciales, notamment pour l’entretien des bâtiments", précisent encore les députés provinciaux. A l’heure du télétravail, la Province envisage aussi de renoncer à une partie de ses locaux.