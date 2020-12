La " prime vélo " reconduite à Mons en 2021

La prime octroyée par la Ville de Mons à l'achat d'un vélo a eu un énorme succès depuis sa mise en place en juillet 2020. La ville sortait alors comme le reste du pays du premier confinement, partout la pratique du vélo avait considérablement augmenté et les montois n’ont manifestement pas été en reste puisqu’en quelques mois le crédit budgétaire prévu de 50.000 euros a été épuisé.

Alors que le Conseil communal de Mons se réunit ce mardi 15 novembre, l’Echevine de la Mobilité Charlotte de Jaer (Ecolo) l’annonce, la prime vélo sera bel et bien reconduite en 2021, pour le même montant : " Cela a été un beau succès et donc on a voulu le reconduire. On a mis le même montant en 2021 en se disant qu'après le boom du vélo en 2020 les choses vont sans doute se stabiliser. Même si on se laisse évidemment la possibilité d’augmenter ce montant à la modification budgétaire d’avril-mai ".

Depuis sa création, quatre cents personnes ont pu bénéficier de cette prime équivalente à 20 % du prix d’achat d’un nouveau vélo, sur présentation de leur facture (avec des plafonds en fonction du type de vélo : 100 € pour un vélo classique, une trottinette électrique ou un gyroroue ; 200 € pour un vélo à assistance électrique, un kit d’adaptation électrique pour vélo ou un vélo pliable ; 400 € pour un vélo cargo). À cette prime, s’ajoutait une autre à l’achat d’un cadenas à hauteur de 20 euros. Ces règles seront également reconduites, avec une nouveauté : la possibilité d’obtenir une prime pour l’achat d’un vélo de seconde main, même si les montants pour ce faire doivent encore être précisés.

En 2020, victime de son succès, la mesure n’avait pas pu couvrir toutes les demandes et une fois le budget épuisé plusieurs habitants de la région s’étaient vus opposer un refus. Bonne nouvelle pour ces personnes, leur dossier sera prioritaire en 2021 selon Charlotte De Jaer : " à partir de novembre, c’est vrai que les primes étaient épuisées. On a donc eu quelques dossiers en suspens mais évidemment dès que la tutelle aura validé le budget et qu’on commencera à libérer les primes, on commencera dans l’ordre d’arrivée des dossiers ".

Une reconduction qui s’inscrit dans un plan en faveur de la mobilité douce en général et du vélo en particulier. Un plan renforcé en 2021 : " En parallèle à tout cela, on continue d’investir dans la location via Pro Vélo qui loue déjà une centaine de vélos et vingt-cinq vélos électriques. On va d'ailleurs augmenter ce nombre de véhicules électriques. Donc on peut soit s’acheter son vélo avec la prime de la ville, soit le louer à moyen terme avec Pro Vélo et enfin on va aussi investir 80.000 euros dans des vélos en libre-service disponibles dans le grand Mons et donc on aura du vélo partout, accessible à tous en fonction de ses moyens " complète Charlotte de Jaer.

Enfin, la Ville va rendre un dossier auprès de la Région Wallonne dans le cadre du projet " Communes cyclables ". Une candidature qui, si elle est retenue, pourrait rapporter jusqu’à 1.700.000 euros de subsides pour refaire les entrées de ville et faciliter le voyage à deux-roues vers Mons depuis les villages des alentours.