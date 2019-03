La prescription des faits et la fin de l'action publique pour l'ancien bourgmestre d'Ath, Marc Duvivier

Rideau sur l'affaire Duvivier. Le tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai a rendu son jugement cet après-midi dans le dossier concernant l'ex-bourgmestre athois. Marc Duvivier était poursuivi pour une dizaine d'infractions: faux, entrave à la liberté d’enchère et prise d’intérêts notamment. Une affaire qui remonte au début des années 2000 quand il était encore secrétaire communal. La prescription des faits était au centre des débats. L'ensemble des infractions étaient prescrites, sauf un usage de faux PV de collège, relatif à une commande faite à un sculpteur au sujet d'une oeuvre à placer sur l'esplanade d'Ath. Le tribunal a rendu sa décision. C'est la prescription sur toute la ligne et l'affaire ne sera donc jamais jugée sur le fond. "Il est évident qu'un dossier comme celui-ci ne nécessitait pas une instruction de plus de 10 ans." expliquait son avocat, Me Gérard Rivière, lors de la dernière audience. Le tribunal l'a suivi en mettant fin à l'action publique. Lors des dernières élections communales, "l'affaire duvivier" avait pesé lourd dans la campagne. La Liste Athoise de Marc Duvivier (10 sièges) avait été reléguée dans l’opposition.